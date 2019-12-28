В Сети показали, какой может быть новая Lada Niva

Внедорожник Chevrolet Niva, который уже несколько лет остается единственной моделью совместного предприятия «GM-АвтоВАЗ» в России, ждет ребрендинг. Каким может получиться обновленный внедорожник под новым для себя брендом LADA, показали дизайнеры «Колёса.ру».

После того, как «АвтоВАЗ» выкупит долю General Motors и окончательно вернет себе права на имя Niva, культовый внедорожник почти наверняка изменится в дизайне. Передок, вероятно, получит фирменный «Икс-Фейс» с новыми фарами, а общая стилистика модели станет более угловатой и строгой, вызывая ассоциации с самой первой «Нивой».



LADA Niva. Фото Колёса.ру



LADA Niva. Фото Колёса.ру

Корму изменят, прежде всего, фары, которые впервые получат современную светодиодную «начинку», а боковины «освежат» более рельефные дверные панели и новые зеркала со встроенными повторителями указателей поворотов.

Впрочем, никакой официальной информации о дальнейшей судьбе Chevrolet Niva пока нет, да и сама сделка «АвтоВАЗа» с GM тоже пока не состоялась.

Сейчас «ШНива» предлагается в России с единственным 1,7-литровым 80-сильным бензиновым двигателем, сопряженным с механической коробкой передач и полным приводом. Цены на «русско-американский» внедорожник варьируются от 680 000 до 810 000 рублей.