Тихие аллеи беседки пруд барнаульцы обрисовали чиновникам свое видение реновации парка Изумрудный

Алтайский центр политического консалтинга подвел итоги социологического опроса о том, как жители Барнаула представляют образ идеального городского парка, и каким хотят видеть многострадальный «Изумрудный». Исследование проводилось по заказу Фонда имущества Алтайского края с целью понять желания самих горожан. Всего было опрошено 1500 человек, говорится в сообщении ведомства.

Как объяснил руководитель Фонда имущества Владислав Вакаев, на вопрос: «Что больше всего привлекает вас при посещении парков?» — 43 % респондентов ответили «посещение «тихих» зон отдыха», 14 % хотят видеть концертные программы, развлекательные мероприятия, 13 % жителей интересуют детские аттракционы и просветительские мероприятия, 12 % ответили, что при посещении парков их привлекают спортивные мероприятия и лишь 5 % интересует посещение предприятий общественного питания.

Кроме того, по результатам опроса были выявлены зоны и элементы, которые должен содержать «идеальный» парк в Барнауле. За тихий отдых, скамейки беседки в зоне деревьев и кустарников проголосовало 14,6 % (1012 из 6936 ответов), за водоемы (пруд) – 13 % (906), за аллеи — 9,2 % (639), за зоны нативной природы — 9 % (624), за детские площадки — 7,7 % (533), за велосипедные дорожки — 7,6 % (528), за спортивные зоны с тренажерами, турниками, баскетбольной площадкой — 6,6 % (458), за цветочные клумбы — 5,8 % (402), за фонтан — 4,6 % (318) и за аттракционы — 4,5 % (311).

Также барнаульцы высказались по поводу предпочитаемых занятий в созданном «идеальном» парке. Всего было получено 5943 ответа. Большая часть из них (937) хотели бы «гулять по парку с семьей», почти столько же (923) были бы рады отдыхать от работы или учебы. Также в списке фигурировали «общение» с природой (805), общение с друзьями и знакомыми (681), игры с детьми (523), велопрогулки (513), занятия спортом (438), посещение массовых мероприятий, концертов (334), посещение лекций, мастер-классов, экскурсий (293), посещение аттракционов (283), работа с компьютером на природе (211). По результатам исследования было выявлено и то, с кем жители Барнаула предпочитают посещать парки. Так, с семьей или родственниками туда ходят 63 % опрошенных, с друзьями — 25 %, одни — 8 %, с группой по интересам — 4 % и лишь три человека из опрошенных посещают парки с коллегами по работе.

Что касается будущего образа конкретного парка — «Изумрудного», то за основу жители выбрали «Экопарк» (45 %). На втором месте разместилась концепция «Парк культуры», ее выбрали 26 %. За «Парк развлечений» и «Спортивный парк» проголосовало по 11 %, «Историко-мемориальный парк» — 5 %, «Образовательный парк» — 2 %. Если говорить об объектах, которые бы барнаульцы хотели там видеть, то это пруд (10,1 % респондентов), каток и детская игровая площадка (5,3 %), фонтан, велобеговая дорожка, прокат велосипедов и самокатов, катамаранов и лодок, кафе и летний кинотеатр (4-5 %) опрошенных. При этом за ресторан, кофе-автоматы, роллердром, коворкинг, площадку для игры в пейнтбол (лазертаг), прокат детских автомобилей проголосовало менее 1 % жителей.

Как заявили авторы исследования, важным результатом стало то, что половина опрошенных заявила о готовности принять участие в возрождении парка. Многие барнаульцы оставили свои контакты, что позволит значительно расширить движение «Друзья парка «Изумрудный».

Напомним, 29 ноября в мэрии Барнаула официально подвели итоги онлайн-голосования за общественные территории, которые в следующем году будут благоустроенны за бюджетные деньги. Предполагается, что объем финансирования останется на уровне прошлого года и составит порядка 100-110 млн рублей. Об этом сообщил председатель городского комитета по дорожному хозяйству Антон Шеломенцев на заседании общественной комиссии по реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды».

По итогам интернет-голосования, первые три места заняли парк «Изумрудный», Мизюлинская роща и зеленая зона на пересечении улиц Ускова и Взлетной. По словам Антона Шеломенцева, окончательный список объектов на благоустройство в 2020 году определят, как только станет известна сумма выделенных денег. «Зависит от того объема финансирования, которое мы с вами получим. Ожидаем, что финансирование будет на уровне 2019 года, то есть порядка 100-110 млн рублей. Когда получим объемы работ, исходя из предложений и проектно-сметной документации, мы поймем и определимся, которые мы за эти деньги сможем благоустроить», — пояснил чиновник.