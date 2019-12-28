Фигуристка Евгения Медведева снялась с чемпионата России

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева снялась с чемпионата России в Красноярске. Об этом сообщает ТАСС.

После короткой программы фигуристка занимала пятое место с результатом 71,08 балла. При этом выступала она в коньках, которые накануне сломались на тренировке. В субботу на предстартовой тренировке Медведева исполнила лишь один элемент, после чего досрочно покинула занятие. После ее фамилии не оказалось в списке участниц чемпионата.

Сама фигуристка позже объяснила, что была вынуждена сняться с чемпионата России из-за проблем с экипировкой, передает sport24.ru.

«Такая форс-мажорная ситуация случилась впервые со мной, все немного в шоке. За день до короткой программы на официальной тренировке я упала с прыжка и подо мной сломался ботинок. Новой пары не нашлось. Отыскали что-то приближенное, но ничего хорошего не вышло, лезвие вернули на старый ботинок», — объяснила фигуристка в эфире Первого канала.

Она отметила, что решение сняться с чемпионата было для нее сложным и «глубоко неприятным». «Для меня это очень сложное и глубоко неприятное решение. Я знаю, как меня ждали. Да, это было бы опасно», — добавила она.

Напомним, ранее Олимпийская чемпионка Алина Загитова сообщила о решении сделать паузу в карьере. «Все, что можно было, я выиграла: Олимпиаду, чемпионат мира», — объяснила она причину перерыва в спортивной карьере.