Два человека погибли во время стрельбы на съемках клипа в США

Фото: Филипп Кравцов / РИА Новости

Неизвестные на автомобилях открыли стрельбу по людям, которые участвовали в съемке музыкального клипа на парковке возле американского города Хьюстон (штат Техас). Об этом на своей странице в Twitter написал шериф округа Харрис Эд Гонсалес.

В результате два человека погибли, шесть пострадали.

Как сказал Гонсалес в комментарии NBC News, число жертв может быть больше. «Это очень серьезное происшествие, так как это жилой район. Было много выстрелов», — добавил он.

Детали произошедшего устанавливаются.

6 декабря неизвестный открыл стрельбу на авиабазе ВМС (Военно-морских сил) США Пенсакола в штате Флорида. Были убиты два человека, среди которых и нападавший. Пять человек были госпитализированы с ранениями различной степени тяжести.

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