Николай Расторгуев опроверг слухи о задолженности перед Пенсионным фондом

Недавно появилась информация о том, что отечественный музыкант, фронтмен группы «Любэ» Николай Расторгуев имеет задолженность перед Пенсионным фондом. Исполнитель категорически опроверг слухи, а журналистов, распространяющих недостоверные данные назвал «грязеплюями». Согласно, как оказалось, неподтверждённым данным, фонд Николая Расторгуева в 2018 году не отчитался перед ПФР. В результате данное госучреждение якобы обратилось в суд, а музыканту предстоит выплатить задолженность в сумме около 20 тысяч рублей. Исполнитель прокомментировал информацию, высказавшись крайне резко о журналистах. Расторгуев выразил недоумение, как одни люди вообще могут безоговорочно верить всему написанному, а другие — придумывать то, чего нет на самом деле.

По мнению Николая Расторгуева, в прессе существует направление, в котором журналисты, или «грязеплюи», соревнуются в том, кто больше сможет «облить нечистотами» кого-то из известных в стране персон. К слову, после проверки картотеки дел Арбитражного суда действительно оказалось, что музыкант не является фигурантом ни одного из процессов.

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