Адвокат Тимур Маршани: «Борьбы за наследство Галины Волчек быть не должно»

Ушедшая из жизни актриса и художественный руководитель «Современника» Галина Волчек, по словам адвоката Тимура Маршани, солидного наследства не оставила. Юрист считает, что борьбы за движимое и недвижимое имущество быть не должно, но пока неизвестно, оставила ли артистка завещание. Адвокат говорит, что в случае, если Галина Борисовна всё же успела до смерти составить документ на распоряжение её имуществом, то тогда оно распределится между названными наследниками. Если же завещания не имеется, то, согласно действующему законодательству, всё достанется единственному сыну Волчек Денису Евстигнееву.

При этом Тимур Маршани сомневается, что за наследство Галины Волчек вообще будет происходить борьба. Во-первых, он указывает на факт, что особых богатств у артистки не было, а кроме того, вряд ли она оставила имущество третьим лицам, поэтому через положенный срок его, скорее всего, получит Евстигнеев.

READ Ученые назвали опасность чайных пакетиков