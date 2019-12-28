Самым провальным гаджетом 2019 года признали складной смартфон Samsung

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Эксперты портала Engadget представили ТОП самых громких провалов 2019 года в сфере электроники. Возглавил антирейтинг складной смартфон от компании Samsung, который стоит, между прочим, порядка двух тысяч долларов.

Самым провальным гаджетом 2019 года признали складной смартфон Samsung

Самым провальным гаджетом 2019 года Samsung Galaxy Fold стал из-за множественных проблем с гибким дисплеем, с которыми довелось столкнуться покупателям вскоре после покупки. А ведь на первых порах спрос, невзирая на цену, был ажиотажным — смартфонов для всех желающих их купить не хватало!

В «провальный» рейтинг попал также ноутбук Microsoft Surface Pro X. Он подвергся критике из-за слишком запутанного и ограниченного интерфейса ОС Windows.

Смартфон Huawei Mate 30 Pro угодил в этот список по причине торговой войны между США и Китаем. Причина в том, что из-за распоряжения властей США 19 августа завершить сотрудничество с Huawei в 90-дневный срок Google прекратила поддержку новых устройств от производителя из Поднебесной.

В антирейтинге также оказались ОС Google WearOS, облачный игровой сервис Google Stadia и, даже, стандарт связи 5G, за которым, как пророчат эксперты, будущее.