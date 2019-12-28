6 действий, которые помогут защититься от рака

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Защититься на 100 процентов от рака невозможно, но в 40 процентах случаев его можно предотвратить, скорректировав образ жизни и рацион. В этом убеждены специалисты фундации Cancer Research UK, передает «МедикФорум».

Один из главных факторов риска рака — ожирение. Всем, кто наел себе лишние килограммы, стоит задуматься о похудении. А тем, кому поставили диагноз «ожирение» — в первую очередь.

В данный момент ученые связывают ожирение с развитием рака молочной железы, матки, печени, простаты и поджелудочной железы. Профессор пропаганды здорового образа жизни в Университете Стерлинга Линда Баулд полагает, что даже незначительная потеря веса снижает риски онкологии.

6 действий, которые помогут защититься от рака

Врачи уверены, что от традиционного вечернего алкоголя (а многие любят после работы выпить немного для успокоения) стоит обязательно отказаться. Со спиртным ученые связывают 7 видов рака, в том числе рак груди, печени, кишечника, рта и горла, желудка.

Аспирин в очень низких дозах может помочь снизить риски развития колоректального рака. 

В 2017 году Целевая группа по профилактической службе США рекомендовала принимать это лекарство людям пожилым — в возрасте от 50 до 59 лет в особенности.

Потребление красного и переработанного мяса в больших количествах может привести к развитию рака желудка или кишечника. Посему надо соблюдать умеренность и съедать ежедневно не более 70 граммов.

Стоит отказаться от жареного мяса, шашлыка — из-за дыма оно может содержать канцерогены, которые и провоцируют рак. Мясо лучше запекать, но при этом важно его правильно мариновать — защититься от рака помогут такие травы (в маринаде) как розмарин, орегано, тимьян, базилик.

Также медики советуют кушать как можно больше продуктов с клетчаткой и больше двигаться.