Косторная выиграла короткую программу на чемпионате РФ по фигурному катанию

16-летняя Алена Косторная вышла на первое место по итогам короткой программы на Чемпионате России по фигурному катанию. Первенство страны в этом году проходит в Красноярске.

Алена Косторная за короткие прокаты получила от судей 89,86 балла. Это рекорд для юной звездочки фигурного катания — до этого выступления она больше 85,45 баллов не набирал. Правда, в мире новый рекорд не будет ратифицирован, поскольку он поставлен на национальном чемпионате.

Второй по результатам короткой программы на ЧР по фигурному катанию стала Анна Щербакова. Этой спортсменке судьи выставили в сумме 79,93 балла.

На третьей строчке с 76,46 баллами оказалась Александра Трусова.

Елизавета Туктамышева заняла четвертую строчку — у нее 75,74 балла. На пятом — Евгения Медведева, набравшая 71,08.

Решающим этапом для отечественных фигуристов станет произвольная программа, после которой и решится судьба медалей и путевок на международные соревнования. Произвольные прокаты пройдут в Красноярске сегодня, 28 декабря.