Военную базу США в Ираке обстреляли ракетами. Есть погибший и раненые

Пентагон подтвердил факт ракетного обстрела американской базы в Ираке, в результате которого погиб один гражданский подрядчик (гражданин США) и получили ранения несколько военнослужащих.

Силы безопасности Ирака приступили к расследованию. К настоящему времени недалеко от базы (близ Киркука) обнаружена брошенная пусковая установка, использованная для обстрела. Инцидент произошел накануне около 7-и утра.

«Один гражданский подрядчик из США был убит и несколько человек из числа военнослужащих США и иракского персонала были ранены в результате ракетного обстрела военной базы в Киркуке, где находятся войска коалиции», – цитирует [url=]РИА Новости[/url] сообщение центрального командования.

В пресс-службе добавили, что иракские спецслужбы предпринимают «контрдействия». Там также пообещали публиковать информацию о ходе расследования по мере ее поступления.