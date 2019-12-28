Додон о Путине: никого не наказывает, но при этом ничего не забывает

Президент Молдовы по просьбе [url=]РИА Новости[/url] назвал самую, на его взгляд, характерную черту своего российского коллеги, с которым знаком уже многие годы, и имеет возможность обсуждать с ним любые проблемные вопросы.

«Отличительной чертой характера Путина являются его слова о том, что он никого не наказывает, но при этом подчеркивает, что ничего не забывает. В этой связи удивительным для меня является, как он и спустя десятилетия помнит до мельчайших деталей определенные события, которые имели место в истории молдавско-российских отношений», – сказал Игорь Додон.

Он отметил также, что возможность поднимать на встречах с Путиным сложнейшие вопросы и откровенно обсуждать их позволяет быстро находить общие точки и решения, способствующие улучшению взаимоотношений между странами.

В настоящее время агентство реализует проект, посвященный 20-летию нахождения Путина у власти. В рамках этого проекта издание публикует интервью с людьми, давно знакомыми с президентом. В их числе политики из разных стран, спортсмены, лидеры общественных организаций и др.