Жительница Великобритании запечатлела призрак маленькой девочки

Иногда так много вопросов и так мало ответов. Семья 25-летней Келли Грин уже немало времени ломает голову над тем, кто же попал в кадр. Это случилось, когда Келли говорила по видеосвязи со своей подругой, в один момент собеседница спросила, что это ходит на заднем плане. Девушка успела сделать фото и выслать Келли. Стало ясно, что в доме Грин обитает призрак маленькой девочки, сообщает портал Новости Планеты.Келли отправила фото своим родным, которые являются как раза охотниками за привидениями. Отец по имени Дерек предположил, что тогда могла ходить не родившаяся сестра Келли – Джессика. Произошел выкидыш за два года до появления Келли. Келли, в свою очередь, увидела на снимке свою дочь Скарлетт-Роуз. Она считает, что девочке что-то угрожает. Знакомые из Канады рассмотрели на фото девочку в старинной одежде, которая, скорее, связана с домом или предками Келли. Объяснения канадских друзей семьи успокоили девушку, вот только она не поняла, почему призрак вообще появляется в её доме.