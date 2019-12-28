Ученых озадачил огромный участок теплой воды у побережья Новой Зеландии

В районе Новой Зеландии учёные зафиксировали существенный скачок температуры воды. Изменений претерпела область, которая в три раза больше Новой Зеландии. Ученые не могут сказать, с чем связана аномалия, сообщает портал Новости Планеты.Как было установлено, на участке температура на 6°С превышает стандартную. Некоторые специалисты полагают, что скачок связан с «антициклонической» погодной системой. Образованное пятно значительно больше Новой Зеландии (почти в 4 раза). Область теплой воды формировалась в течение пары недель, сообщают эксперты из Университета Виктории в Веллингтоне.Обычно в исследуемых водах температура воды составляет +15°С. В связи с аномалией этот показатель находится на уровне +20°С. Не исключено, что образованию пятна помогли парниковые газы или высокое давление и слабый ветер.Ранее ученые наблюдали области возле Новой Зеландии с высокой температурой, однако они были весьма малы. Обнаруженное пятно достаточно большое, чтобы ученые начали беспокоиться. Скорее, тонкий слой океана хорошо прогрелся в безветренную погоду.