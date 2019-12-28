Эксперт: мировые корпорации гораздо опаснее для человечества, нежели искусственный интеллект

Рич Уокер, специалист по искусственному интеллекту, отметил, что сегодня наибольшую опасность представляет далеко не искусственный интеллект (ИИ). Реальная угроза для человечества – больше корпорации, которые каждый день наносят вред обществу, сообщает портал Новости Планеты.На современном этапе развития ИИ уже широко внедрился в нашу повсеместную жизнь в связи с существенным технологическим скачком. Люди боятся ИИ вследствие повсеместного запугивания со стороны авторов фантастических творений, отмечает директор компании Shadow Robot. Уже давно среди нас имеются машины, которым не свойственно сострадание. Они трудятся лишь для зарабатывания огромных состояний и реализации своих корыстных желаний. Эти машины называются корпорациями. Так, к примеру, имеются корпорации, которые 30 лет назад знали об изменении климата. При этом они опровергали любые исследования на этот счет. Они спонсировали некоторых ученых, чтобы те уверяли мир в обратном, что ничего страшного не происходит.Только корпорации сегодня добывают топливо и умалчивают ужасные последствия для планеты. Для них реально перевести мир на альтернативные источники энергии, вот только такая затея не принесет денег.