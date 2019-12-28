Кроссовер Lifan X70 вернулся в Россию

Кроссовер Lifan X70, российские продажи которого прекратились еще в мае, возвращается в Россию. Фотографии первой партии импортных автомобилей, которые буквально на днях приехали из Китая, опубликовал портал «Китайские автомобили».

Напомним, ранее «Автоновости дня» сообщали, что новые Lifan X70, отправленные из Китая 6 декабря, должны прибыть в Россию через 15 дней. Судя по всему, эти сроки были выдержаны.

В ближайшее время кроссоверы отправятся к дилерам, после чего, как ожидается, компания объявит о возобновлении продаж модели на российском рынке. Точные даты пока неизвестны.

Интересно, что Lifan X70 китайской сборки ничем не отличаются от тех, что выпускались на заводе в Черкесске. Импортный кроссовер оснащается безальтернативным 2,0-литровым «атмосферником» мощностью 136 л.с. в сочетании с пятиступенчатой «механикой», вариатором и передним приводом.

Цены уже известны: автомобиль предложат в пяти комплектациях за 989 000 – 1 159 000 рублей, что в среднем на 70 тыс. дороже, чем он стоил до ухода с российского рынка.