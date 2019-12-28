АвтоВАЗ продолжил развитие дилерской сети LADA в 2019 году

«АвтоВАЗ» продолжил развивать дилерскую сеть LADA в 2019 году, увеличив число дилерских центров, как в России, так и за рубежом. Только в России сегодня работает около 300 дилеров LADA, более 90% из которых обновлены в соответствии с последними стандартами бренда, сообщает пресс-служба компании.

В течение 2019 года в нашей стране открылось 14 новых дилерских центров, а также 2 центра в Азербайджане, 1 – в Беларуси, 8 – в Узбекистане, 1 – в Кыргызстане, 1 – в Монголии и 2 – в Боливии. Еще два автосалона сейчас проходят ребрендинг в Казахстане.

Наконец, одним знаменательным для «АвтоВАЗа» событием в уходящем году стал запуск производства и продаж автомобилей обновленного семейства LADA Granta в Египте.

Более подробно об итогах деятельности «АвтоВАЗа» в 2019 году «Автоновости дня» написали в этом материале.