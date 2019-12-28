В Турции создан собственный автомобиль

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган представил журналистам первый национальный автомобиль. Им стал среднеразмерный электрический кроссовер TOGG, который поступит в продажу в двух исполнениях в зависимости от мощности и количества двигателей.

Как стало известно «Автоновостям дня» из сообщений зарубежных СМИ, турецкий кроссовер предложат на родном рынке в 200-сильной версии с электромотором на задней оси или 400-сильной версии с двумя электромоторами на обеих осях. Базовый вариант разгоняется до 100 км/ч за 7,6 секунды, а топовый – за 4,8 секунды.



Кроссовер TOGG. Фото TOGG



Кроссовер TOGG. Фото TOGG

Запас хода обоих составляет 500 км, плюс доступна система быстрой зарядки, позволяющая восполнить его на 200-300 км всего за 30 минут.

Отметим, что среднеразмерный электрокроссовер – первая модель турецкой марки. К 2030 году в модельную линейку TOGG также войдут компактный кроссовер, седан, хэтчбек и компактвэн.

Серийное производство первой национальной модели планируется начать в 2021 году.