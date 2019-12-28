Экс-судья арбитража Алтайского края получил новогоднюю отсрочку приговора делу взятке

26 декабря общественность не дождалась оглашения приговора в отношении экс-судьи Арбитражного суда Алтайского края Руслана Тэрри, которого обвиняют в посредничестве в получении взятки. Судебное заседание было решено перенести на конец января в связи с болезнью подсудимого. Данную информацию ИА «Банкфакс» подтвердили сначала в пресс-службе Железнодорожного суда Барнаула, а после и защитник Тэрри Александр Подъяпольский.

По словам адвоката, 26 декабря суд должен был заслушать последнее слово Руслана Тэрри, после чего ожидалось оглашение приговора. Однако заседание пришлось отложить ввиду того, что подсудимый серьезно заболел. Врачи диагностировали у него острое заболевание дыхательной системы, в настоящее время он принимает лечение дома, поскольку находится под подпиской о не выезде. Таким образом, у Тэрри теперь есть возможность как минимум все новогодние праздники провести в кругу семьи. Как пояснил Подъяпольский, следующее заседание состоится уже в 2020 году — 23 января. Сам адвокат пока не строит иллюзий относительно приговора своему подзащитному. «Конечно, мне бы хотелось, чтобы вердикт суда не был связан с лишением свободы, однако я — не суд, а потому решать не мне, время покажет», — заявил защитник.

Напомним, Руслана Тэрри обвиняют в пособничестве во взяточничестве на 3 млн рублей. Об этом в августе текущего года «Интерфаксу-Сибирь» сообщил и. о. руководителя следственного управления СКР по региону Константин Мальцев. Как установило следствие, коллега Тээри по арбитражу, судья Владислав Колесников рассматривал спор ОАО «Кубанка» и МИФНС № 10 по Алтайскому краю. МИФНС в своем решении от 18 марта 2016 года доначислила компании налог на 3,5 млн рублей, оштрафовала на 490 068 рублей, а также отказалась возмещать ей НДС в 38,1 млн рублей. Налоговая служба пришла к выводу, что компания хотела получить налоговое возмещение по фиктивным сделкам с аффилированной компанией.

Однако в мае 2017 года Колесников вынес спорное решение, согласно которому компания все же должна была получить возмещение по сделке, а также признал незаконным и доначисление налога. Позицию алтайского судьи пересмотрел Седьмой апелляционный арбитражный суд, который признал, что по большей сумме сделок компания не должна была получить вычет. Решение устояло и в окружном суде.

Следствие считало, что Владислав Колесников получил за свои действия взятку в 800 тысяч рублей, а посредником при передаче денег выступил другой судья – Руслан Тэрри, который в декабре 2018 года ушел в отставку. Таким образом, в отношении Тэрри в ближайшее время состоится суд, а вот в отношении Колесникова ведется следствие. Любопытно, что в качестве участника судебных разбирательств по делу Тэрри со стороны прокуратуры указан руководитель надзорного ведомства в Алтайском крае Александр Руднев.