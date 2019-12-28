Минниханов предложил прокуратуре проверить случаи освобождения от воинской службы в РТ

В Татарстане могут провести масштабную проверку по всем случаям освобождения от воинской службы. Такое предложение озвучил Рустам Минниханов, сообщила пресс-секретарь президента РТ Лилия Галимова.

По словам Галимовой, накануне Минниханов провел совещание, на котором ему рассказали, что в Татарстане выполнен объем по призыву. Задание, установленное штабом военного округа, было выполнено всеми муниципальными районами и городскими округами.

Между тем на совещании озвучили, что в Татарстане зафиксированы случаи уклонения от призыва — в частности, за счет оформления фиктивных справок. В связи с этим Минниханов предложил прокуратуре в течение месяца провести масштабную проверку по всем случаям освобождения от воинской службы, чтобы посмотреть, на каком основании приняли такие решения. «Результаты проверки будут озвучены публично», — сообщила Галимова.

Как позже сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев, надзорные мероприятия в этой сфере проводятся прокуратурой на системной основе совместно с СКР и МВД. «С учетом предложения президента РТ работа по выявлению так называемых уклонистов будет активизирована», — сообщил Галиев.