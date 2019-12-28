Эксперты рассказали о последних тенденциях в правильном питании

Следить за питанием с каждым годом старается все больше людей. Медики объясняют, что от питание зависит наше здоровье, поэтому крайне важно употреблять здоровые продукты. Но не менее важно ограничивать, а лучше вовсе отказаться от жирной пищи, быстро усваиваемых углеводов, рафинированных жиров, соли, выпечки.

Эксперты регулярно озвучивают новые рекомендации по здоровому питанию. Если раньше советовали за день три приема пиши, то потом дневную норму еды рекомендолвали разбивать на пять раз. Сейчас же вновь диетологи считают правильным питаться три раза в сутки. Все популярнее становиться интервальное голодание.

Изменился и список рекомендуемых продуктов, в частности под сомнение поставили пользу употребления мяса и молочных продуктов. Диетологи рекомендуют вместо красного мяса есть курятину или рыбу. Красного мяса, по мнению американских экспертов, допустимо съедать не более 80 грамм в день.

Все больше эксперты говорят о пользе вегетарианства. Польза отказа от мяса и других продуктов животного происхождения в том, что, перейдя на овощи и фрукты, в организм будет поступать больше антиоксидантов. К тому же организм вегетерианцев получает больше полезных омега-3 жирных кислот, которые содержатся в семенах и орехах.

Читайте на Информинг.Ру: Ученые объяснили, как лишний вес людей ускоряет глобальное потепление

Но стоит учитывать, что при переходе на вегетарианство, рацион должен быть сбалансированным и содержать все необходимые питательные вещества. Ведь не достаточно просто отказаться от мяса и продуктов животного происхождения.

В 2019 году популярностью пользовались несколько диет. Ученые отмечают, что некоторые диеты, которые были разработаны для желающих сбросить лишний вес, полезны для здоровья. В частности, исследователи Йельского университета доказали, что именно кето диета помогает побороть вирус гриппа.

Кетогенная диета – это диета с очень высоким содержанием жира, умеренным содержанием белка и очень низким содержанием углеводов. Следуя этой диете, 75% калорий поступают из жира, 20% калорий из белка, и около 5% калорий из углеводов.

Стоит отметить, что эта диета, также эффективна в борьбе с раком, считают ученые. Это объясняется тем, что она контролирует уровень инсулина.

Что же касается интервального голодания, то тут мнения ученых разошлись. Так, сторонники интервального голодания уверяют, что отказ от еды на 8-16 часов дает феноменальный эффект на организм человека. Но есть и противники такой системы питания, которые утверждают, что постоянные перерывы в приеме пищи в 16 часов негативно влияют на здоровье.

В 2019 году широкую огласку получил противовоспалительный тип питания. Диетологи уверяют, что именно такой подход к питанию замедляет процессы старения. По этой системе питания важно включать в рацион постоянно продукты, содержащие омега 3-жирные кислоты. Они присутствуют в жирной морской рыбе – сельди, скумбрии, морской капусте, а также в орехах, семенах льна и чиа. Обязательными для такого типа питания являются различные ягоды, какао, зелень, оливковое масло и зеленый чай.

Вновь в этом году разгорелись споры касательно пользы молочных продуктов. Ученые обнаружили, что молоко может быть фактором развития рака простаты, аллергических реакций, желудочно-кишечных воспалений и проблем с кожей.

Но при этом исследователи считают, что молоко может терять свои полезные свойства, если его получают от коров, которые получают регулярно антибиотики и гормоны роста.

Яндекс Дзен