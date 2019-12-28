Военную базу США в Ираке обстреляли ракетами. Есть погибший и раненые

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mavit
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Share Tweet Share Share Email CommentsВоенную базу США в Ираке обстреляли ракетами. Есть погибший и раненые

Пентагон подтвердил факт ракетного обстрела американской базы в Ираке, в результате которого погиб один гражданский подрядчик (гражданин США) и получили ранения несколько военнослужащих. 

Силы безопасности Ирака приступили к расследованию. К настоящему времени недалеко от базы (близ Киркука) обнаружена брошенная пусковая установка, использованная для обстрела. Инцидент произошел накануне около 7-и утра. 

«Один гражданский подрядчик из США был убит и несколько человек из числа военнослужащих США и иракского персонала были ранены в результате ракетного обстрела военной базы в Киркуке, где находятся войска коалиции», – цитирует [url=]РИА Новости[/url] сообщение центрального командования. 

В пресс-службе добавили, что иракские спецслужбы предпринимают «контрдействия». Там также пообещали публиковать информацию о ходе расследования по мере ее поступления.

Военную базу США в Ираке обстреляли ракетами. Есть погибший и раненые