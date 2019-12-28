На Украине заявили о зависимости страны от африканского картофеля

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В настоящее время Украина не в состоянии конкурировать в производстве сельскохозяйственной продукции ни с ближним, ни с дальним зарубежьем, страна всё больше впадает в зависимость от импортного продовольствия. Сложилась позорная для «незалежной» ситуация: картофель ей поставляют страны Африки, а молоко – Польша.

«И глубина импортозависимости катастрофически нарастает по многим продуктам, особенно трудоемким – овощи, животноводческая продукция», – [url=]сказал на пресс-конференции[/url] глава Союза селянства Украины Иван Томич.

По его словам, такой зависимости от импортного продовольствия страны не испытывала никогда.

Как недавно сообщили украинские СМИ, во второй половине текущего года объемы ввоза картофеля из-за рубежа выросли в 700 раз. Клубни импортируются из Египта, России, Китая и других стран.