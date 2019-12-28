Отчаянные бабули тайно запустили ликеро-водочный завод — Блокнот Россия

Три пенсионерки расконсервировали ликеро-водочное предприятие и стали работать.

О существенной прибавке к пенсии подумали три пожилые жительницы Верхнеуральска (Челябинская область). Они развернули подпольное производство спиртного и не где-нибудь, а на самом настоящем ликеро-водочном заводе в Верхнеуральске. Правда, предприятие было законсервировано, вот бабули и решили его расконсервировать и запустить. К моменту, когда на них вышли силовики, бабушки успели заработать больше 25 млн рублей, сообщили Ura.ru в прокуратуре региона.

«Благодаря этому пенсионерки организовали, наняв местных жителей, производство немаркированного алкоголя», — сказали в надзорном ведомстве.

С ноября 2017 года по март 2018 года подпольно действующий завод выдал более 40 тыс. бутылок водки стоимостью свыше 7,1 млн рублей. Производство еще 90 тыс. бутылок на 18,5 млн рублей сорвала появившаяся на предприятии полиция. Она же оценила и ущерб, нанесенный правообладателям, — он составил 540 тыс. рублей.

Теперь верхнеуральские пенсионерки обвиняются сразу по трем статьям Уголовного Кодекса РФ: производство немаркированной алкогольной продукции группой лиц в особо крупном размере, использование поддельных специальных марок и незаконное использование чужого товарного знака. Дело будет рассматривать Верхнеуральский районный суд.