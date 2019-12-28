Президента Австрии пригласили в Москву на празднование Победы

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Leonhard Foeger/Reuters

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен получил приглашение посетить Москву на празднование 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российского посла в Вене Дмитрия Любинского.

«75-летие Победы будет во многом определять нашу работу в будущем году. Мы к этому готовимся», — сказал дипломат.

В канцелярии лидера Австрии также подтвердили получение приглашения.

Ранее президент Молдавии Игорь Додон принял приглашение президента России Владимира Путина посетить Москву для празднования 75-летия победы в Великой Отечественной войне 9 мая.

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