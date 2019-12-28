Песков: Путин и Лукашенко могут созвониться до конца года

close
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Сергей Гунеев/РИА «Новости»
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко могут созвониться до Нового года, если посчитают это необходимым. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент «Газеты.Ru».
На данный момент Россия и Белоруссия имеют ряд неурегулированных вопросов, в частности это касается газовой сферы, отметил Песков.
Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что главы государств проведут телефонные переговоры в текущем году, если сочтут это необходимым. При этом все оставшиеся вопросы будут решаться на уровне президентов.
Ранее Александр Лукашенко заявлял, что готов провести встречу с главой России Владимиром Путины до конца 2019 года.
READ В Кремле прокомментировали закон о децентрализации власти на Украине
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Лукашенко готов встретиться с Путиным «в любое время»
— Песков: Минск вправе выбрать более выгодные условия по закупке нефти, чем российские
— Лукашенко обвинил РФ в «прессовании» Белоруссии и «завинчивании гаек»
Источник