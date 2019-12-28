Земан обиделся на Москву, и может отказаться от визита в РФ на День Победы

Возможно, поездка президента Чехии в Москву на парад Победы будет отменена. Это связано с критикой руководством российского МИДа недавно принятого в Праге закона об объявлении 21 августа днем памяти погибших во время вторжения на территорию республики войск Варшавского договора. В этот день в 1968 году в Чехословакию были введены войсковые соединения 5-ти государств, в том числе СССР, чтобы остановить «Пражскую весну», реформы которой могли расколоть единство социалистического альянса.

В МИД РФ заявили, что разочарованы принятием упомянутого закона. Там отметили, что нежелание перевернуть страницу полувековой давности вряд ли послужит укреплению двухсторонних отношений.

«Некоторое время назад я принял приглашение президента Путина принять участие в празднованиях 75-летия Победы во Второй мировой войне. Сейчас я думаю о том, ехать ли туда вообще или, что я, скорее всего, сделаю, поехать и сказать россиянам: «Что, если бы вы перелистнули эту страницу и перестали бы отмечать эту годовщину»», – цитирует Милоша Земана [url=]РИА Новости[/url].

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Он также назвал позицию российского внешнеполитического ведомства «абсолютной наглостью».