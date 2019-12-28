Какой сегодня праздник 28 декабря 2019 года по церковному календарю: сегодня праздники, 28.12.2019

Share Tweet Share Share Email CommentsДень святого Трифона Печенежского. Шел 16 век. Отец Трифона, тогда носившего имя Митрофан, был новгородским священником. Трифону однажды указал путь услышанный им голос – на север. Так Трифон обосновался на полуострове Кольский, избрав своим домом берег Печенги.

Распространяя христианство среди местных жителей – саамов, Митрофан вскоре основал храм Благовещения, а затем – монастырь во имя Святой Троицы.

Наконец, Митрофан постригся в монахи и отныне получил новое имя – Трифон. Став иеромонахом, он разумно правил своими владениями и впоследствии стал в игуменом монастыря.

Прежде всего святой покровительствует морякам, и те, кто ходит в море, должны именно ему возносить молитвы о спасении в шторме или при другой опасности. Все из христиан, кто только ходил в море, от моряков военного флота до простых рыбаков и торговцев, в этот день шли в церковь поставить святому Трифону свечу.

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Солнечный день все удлинялся, и наши предки говорили, что это от солнца на землю спускаются его дети – золотые лучи, и они гонят прочь злую темную силу. Но, конечно, тепло и свет солнца были еще слабы, в этом великом деле им нужна была помощь. И крестьяне для этого ранним утром несли во двор угли, только что из печи, и сыпали их на снег, веря, что теперь-то нечистая сила точно испугается.

Но все-таки,обычно Трифон выдавался морозным, о чем говорили даже так: «Студено так, что птицы на лету замерзают». В целом этот день соответствовал погоде марта.