В Турции в декабре сократилось использование производственных мощностей

Коэффициент использования производственных мощностей (CUR) в производственном секторе в этом месяце несколько снизился на 0,2 процентных пункта в месяц, пишет Hurriyet.

Надо сказать, что в ноябре индекс составил 77,2%, достигнув самого высокого уровня за последние 15 месяцев. Индекс в декабре 2018 года приравнивался к 74,1%.

Данные CUR основаны на исследовании бизнес-тенденций местных предприятий, работающих в обрабатывающей промышленности.

Кроме того, Центральный банк Турции заявил, что, несмотря на то в декабре в опросе приняли участие 1 тыс. 794 компании, ежемесячные данные не отражают позицию или прогнозы банка.