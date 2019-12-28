Следующий Kia Sorento получит интерьер в стиле новой Kia Optima

Корейские папарацци продолжают рассекречивать KIA Sorento нового поколения, чья премьера состоится в 2020 году. На сей раз их внимание привлек интерьер кроссовера, который, скорее всего, будет выполнен в том же стиле, что и в новой KIA Optima.

Кроссовер тоже получит два больших дисплея (один – под цифровую «приборку», другой – под мультимедиа), трехспицевый мультифункциональный руль, сенсорный блок климат-контроля и круглый селектор режимов трансмиссии, который придет на смену традиционному рычагу.



Интерьер KIA Sorento. Фото Thekoreancarblog.com

Внешность модели, как и ожидалось, довольно сильно эволюционирует: округлые формы сменятся на острые линии, а спереди появится уже известная по другим новинкам KIA радиаторная решетка в стиле Tiger Face («маска тигра»).

В список оборудования автомобиля войдут адаптивный круиз-контроль, активная система удержания в полосе, проекционный дисплей и блок беспроводной зарядки для смартфонов.

Характеристики и моторная гамма нового KIA Sorento пока можно неизвестны. Напомним лишь, что модель текущего поколения, представленная в России с приставкой Prime, предлагается с двумя бензиновыми двигателями (2.4 GDI на 188 л.с. и 3.5 MPI на 249 л.с.) и 2,2-литровым 200-сильным дизелем CRDi.

Дата премьеры кроссовера до сих пор не раскрыта. Ожидается, что новинка дебютирует в первой половине 2020 года.