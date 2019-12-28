Toyota Hilux в ноябре стал лидером продаж на рынке пикапов в РФ

В ноябре 2019 года в России было продано 1,2 тыс. новых пикапов, что на 12,9% меньше, чем годом ранее. При этом в сегменте сменился лидер – им стал японский Toyota Hilux, нашедший за прошлый месяц 320 покупателей (-12%). Эксперты «АвтоСТАТ» назвали самые популярные пикапы на рынке РФ.

На второе место поднялся другой «японец» – Mitsubishi L200, разошедшийся тиражом в 301 экземпляр (-8%). Отечественный УАЗ «Пикап», который еще в октябре занимал первое место, в ноябре стал только третьим, показав результат в 282 реализованных автомобиля (-37,6%).

Впрочем, даже несмотря на потерю лидерства в ноябре, по итогам 11 месяцев самым популярным пикапом в России все равно остается УАЗ «Пикап», на котором за это время остановили свой выбор 3259 россиян. При этом Toyota Hilux и Mitsubishi L200, ставшие вторым и третьим, выбрали 2773 и 1812 россиян соответственно.