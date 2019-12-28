Составлен ТОП-3 рамных внедорожников с АКПП в России

Даже настоящие внедорожники все более востребованы именно с автоматической КПП, нежели с традиционной «механикой». Специальная электроника научилась не хуже, а порой и лучше справляться с пробуксовкой, вывешиванием и прочими нюансами бездорожья. К тому же, оказавшись в городской толчее, владелец такой машины не будет ощущать дискомфорта в связи с постоянными переключениями передач. «Автоновости дня» при участии экспертов составили ТОП-3 рамных внедорожников с АКПП на российском рынке.

Toyota Land Cruiser Prado

Один из самых популярных внедорожников с «автоматом» предлагает довольно широкий ассортимент силовых агрегатов, предлагающихся с данной трансмиссией. Так, все начинается с базового 2.7-литрового бензинового мотора, который развивает 163 л.с. Этот движок слабоват для массивной машины, но для неспешной езды его хватает.

Альтернативой ему является 4.0-литровая версия мощностью в 249 лошадиных сил. Этот мотор позволяет уверенно двигаться и в городском потоке, и на трассе. Есть еще 2.8-литровый турбодизель с отдачей в 177 «лошадей», который лучше всего подойдет для любителей поездок вне дорог. Все три мотора работают с 6-диапазонной автоматической КПП.

Mitsubishi Pajero Sport

Еще один японский «рамник», укомплектованный хорошим «автоматом». Так, в качестве трансмиссии у «Паджеро» используется современная 8-скоростная АКПП, позволяющая обеспечить умеренный расход топлива. Данная модель предлагается с двумя вариантами силовых агрегатов: дизелем и бензиновым V6.

Так, начальные версии оборудованы 2.4-литровым турбодизелем мощностью в 180 лошадиных сил. В его активе хорошая тяга и небольшой «аппетит». Более дорогие комплектации имеют под капотом 3.0-литровый бензиновый мотор, отдача которого составляет 210 «лошадей».

УАЗ «Патриот»

Довольно неожиданно в когорте лучших внедорожников с АКПП оказался отечественный «Патриот», который недавно наконец получил долгожданный «автомат». При этом, авто обзавелось вполне современной 6-диапазонной трансмиссией, которая отличается неплохой плавностью работы.

Вопреки опасениям «дижиперов», версия на «автомате» ничем не уступает по проходимости традиционной «механике». Электронные помощники делают свое дело вполне четко. Единственный минус – наличие только 2.7-литрового 149-сильного бензинового мотора, которого временами на хватает для уверенного разгона, как и в случае с базовым «Прадо».

Отметим, что первые две модели имеют стоимость, превышающую 2 млн. рублей даже в базовом исполнении. А вот российский «Патриот» как минимум вдвое дешевле, что сулит ему неплохие рыночные перспективы.