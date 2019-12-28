Посла России вызвали в Польшу после резкой фразы Путина

МИД Польши вызвал посла России в Варшаве Сергея Андреева после резких высказываний президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Меня пригласили в МИД Польши. Я беседовал с директором восточного департамента», — сказал Андреев агентству.

По его словам, речь шла о выступлениях Путина на саммите СНГ и коллегии минобороны РФ. Беседа, которую провели польские коллеги, была жесткой, но вполне корректной, рассказал посол. «Он (представитель польской стороны — прим. ред.) излагал позицию польской стороны, я — позицию российской стороны», — объяснил Андреев.

«Мы никому не позволим читать нам нотации. Нам есть что сказать, и на тему исторической политики в том числе», — заключил российский посол.

Напомним, в декабре во время заседания высшего евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге Путин раскритиковал резолюцию Евросоюза. Отдельно он остановился на поведении властей Польши в предвоенный период. Так, Путин напомнил о Мюнхенском сговоре 29 сентября 1938 года, когда лидерами Германии, Великобритании, Францией и Италией подписано соглашение о разделе Чехословакии. 30 сентября 1938 года между Великобританией и Германией была подписана декларация о взаимном ненападении. Чуть позже между Германией и Францией подписана аналогичная декларация. 1 октября 1938-го Германия вторглась в Чехословакию и заняла область Судеты. 2 октября Польша заняла Тешинскую область Чехии.

«Тот факт, что Польша высказала свои аппетиты, когда она почувствовала, что близится час раздела добычи, не может удивить», — сказал Путин.

После, на расширенном заседании коллегии минобороны, Путин напомнил, что Франция, Великобритания и Польша вели переговоры с фашистской Германией. Есть документы, подтверждающие договоренности между этими странами с Адольфом Гитлером. Кроме того, Путин назвал «сволочью и антисемитской свиньей» посла Польши в Германии Юзефа Липского, пообещавшего в 1938 году поставить памятник рейхсканцлеру Адольфу Гитлеру за высылку евреев в Африку.