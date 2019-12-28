Самые распространенные ангельские числа, и почему вы постоянно их видите

Вселенная постоянно пытается вступить с нами в контакт, хотя большинство из нас этого не осознает…

Эзотерика

Автор Редакция На чтение 5 мин. Просмотров 1.2k. Опубликовано 21.12.2019

Ангельские числа можно встретить повсюду — зачастую для этого стоит всего лишь присмотреться повнимательнее. Вселенная постоянно пытается вступить с нами в контакт, хотя большинство из нас этого не осознает.

Что же такое «ангельские числа»? Это последовательности цифр, за которыми стоит совершенно особое значение. Они пытаются направить нас на правильный путь и помогают двигаться вперед к нашей цели.

Многие считают, что ангельские числа посылают нам ангелы-хранители или высшие духовные сущности, чтобы напомнить о нашем месте в этом мире, а также о том, туда ли мы вообще движемся.

В этой статье вы найдете описание некоторых из самых распространенных ангельских числ, которые вы можете встретить на своем жизненном пути. И чем чаще они встречаются, тем большим значением они для вас обладают, и тем большее влияние оказывают на жизнь. Так что если вы поймаете себя на том, что очень часто видите какие-то из этих числ, то, возможно, стоит понять и принять то, что они вам несут. Вы можете видеть их на часах, номерных знаках, в телефонных номерах, в объявлениях — словом, где угодно.

Так какие же ангельские числа можно отнести к самым распространенным, и почему вы так часто видите их?

Ангельское число 111

Повторяющиеся цифры «1» являются напоминанием о том, что мы должны держать свои мысли под контролем. Скорее всего, мы работаем над чем-то очень важным для нас, и наши мысли должны этому соответствовать. Это число напоминает о том, что стоит перестать беспокоиться о всяких мелочах, и взглянуть на мир более позитивно.

Ангельское число 222

Если вы часто видите это ангельское число, то оно, скорее всего, является указанием свыше на то, что ваш жизненный путь свернул не совсем туда, куда надо. Скорее всего, что-то вывело вас из баланса, и хотя вы вполне способны исправить ситуацию, для начала вам нужно признать существование проблемы. Подумайте о том, что заставляет вас топтаться на месте, и как вы можете это преодолеть? Найдите помехи на шоссе вашей жизни, и вы непременно сдвинетесь с мертвой точки.

Ангельское число 333

Когда мы начинаем видеть повторяющиеся «тройки», это указывает на то, что мы сами ставим перед собой препоны, но вполне способны их преодолеть. Вспомните о том, что на самом деле вы способны на намного большее, а мир вовсе не злой и страшный, а вполне доброжелателен. И чем больше вы будете сосредотачиваться на личностном росте и развитии, тем больше будете расти и развиваться. Это число говорит о том, что вы находитесь именно там, где нужно, чтобы сделать следующий шаг к избранной цели.

Ангельское число 444

Это очень креативное ангельское число. Оно напоминает нам о том, что мы способны добиться чего угодно, если только будет искренне в это верить. А еще оно напоминает о том, что важно всегда поддерживать собственные начинания, и, образно говоря, быть самыми активными поклонниками самих себя. Не прекращайте творить и стремиться к новому, и всегда, в любых обстоятельствах верить в себя. Верьте в доброжелательность этого мира и в то, что вам предстоит сыграть в нем важную роль, даже если вы пока ее и не видите.

Ангельское число 555

Это число может ввести в некоторое смятение… хотя и не слишком сильное. Оно напоминает о том, что вы привлекаете в жизнь правильные вещи и энергию, что находитесь на пути к величию. И даже если в настоящий момент в вашей жизни куча неприятностей, вы отлично с ними справляетесь. Да, иногда вас приходится к чему-то подталкивать и на что-то открывать глаза, но в общем и целом ваши ангелы вами очень довольны.

Ангельское число 666

Хотя в христианской культуре у этого числа есть негативная коннотация, и зачастую его называют «числом зверя», на самом деле, когда его присылают наши ангелы-хранители, оно является довольно позитивным. Оно напоминает нам о том, что мы способны помочь не только себе, но и другим, и даже миру в целом. Когда кажется, что мы безнадежны, и совершенно ни на что не способны, это число дает понять, что это совершенно не так. Оно показывает, что мы отлично со всем справляемся, и способны преодолеть вставшие на пути проблемы.

Ангельское число 777

Когда вы начинаете постоянно видеть это число вокруг себя, стоит гордиться собою, так как оно показывает, что вы движетесь на всех парах к исполнению всех своих желаний. Вы плодотворно и настойчиво работаете над своей целью, а еще наконец-то начали понимать сами себя. Ваша связь с высшим сознанием настолько сильна, что ваш внутренний свет начинают замечать и все вокруг.

Ангельское число 888

Это ангельское число говорит нам о том, что не все в нашей жизни такое, каким кажется. Вы добрались до этапа жизненного пути, который вот-вот приведет к обретению всего, о чем вы когда-либо мечтали. И если вы не собьетесь с верного пути, вас ожидает настоящее счастье. Чем чаще будете прислушиваться к посланиям ангелов и чем чаще будете помогать другим людям, тем быстрее все это обернется позитивом для вас.

Ангельское число 999

Это число говорит о том, что ваша жизнь на пороге серьезных перемен. Вы собираетесь сменить свою роль на что-то, что подходит вам куда лучше. Вы настолько сильно увлечены познанием нового, что близкие люди тоже, в свою очередь, начинают познавать это «новое» через вас. Пробуждаясь, вы пробуждаете и окружающих… и это замечательно.

Источник