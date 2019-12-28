Как избавиться от долгов перед Новым 2020 годом: заговоры и ритуалы

Согласно народной примете, Новый год нужно встречать без долгов — иначе они умножатся и доставят много проблем. Чтобы дела спорились, а удача сопровождала во всем, нужно избавиться от долгов до 31 декабря.

Совсем скоро наступит Новый 2020 год. Чтобы долги и кредиты не портили отношения с близкими и не мешали достижению целей, нужно избавиться от них до праздничной ночи. Но как это сделать, если предпраздничные недели — время крупных расходов? Исправить финансовое положение можно при помощи бытовой магии. Усиленные энергетикой уходящего года, заговоры и ритуалы позволят оставить все проблемы с деньгами в прошлом и предотвратят их появление в будущем.

Ритуалы от долгов и кредитов

1. 2020 году покровительствует Белая Металлическая Крыса. Белый цвет символизирует справедливость, обновление, счастье и процветание. Этот тон чист, как снег, поэтому предоставляет возможность начать все сначала, избавиться от проблем, найти свой путь. Для проведения ритуала потребуется белая свеча и ваш бумажник.

Ритуал проводят вечером перед сном в полном одиночестве. Сядьте за стол, перед собой поставьте свечу, зажгите ее левой рукой. Возьмите бумажник и выньте из него все, что находится внутри: купюры, визитки, карты, монеты. Совмещайте свои действия с заговором: «Кошелек очищаю, от долгов избавляю». Заговаривайте кошелек до тех пор, пока он не опустеет. Оставьте кошелек открытым и пустым на всю ночь. Свечу потушите пальцами. Пока вы спите, бумажник очистится от негативной энергетики, которая мешает поступлению денег. Утром сложите все вещи обратно и используйте кошелек как обычно.

2. Денежные талисманы способствуют избавлению от всего ненужного, в том числе от стоп-факторов материального развития. Эксперты dailyhoro.ru предлагают сделать такой талисман. Для его изготовления подойдет любая монетка, а также понадобится белая свеча и глубокое блюдо с водой. Ритуал проводится в одиночестве: если кто-то заметит вас за процессом, обряд придется повторить.

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Монету бросьте в воду. Наклоните горящую свечу над водой и, капая воском, прошепчите: «Воск в воде, деньги — в кошельке. Свече сгореть, мне богатеть. Чур меня». Свечу затушите в воде. Монетку-талисман положите в бумажник, в отдельный отсек, и всегда держите при себе.

Предновогодние заговоры от долгов

1. В предпраздничные недели заговоры обладают большой силой. В полночь налейте стакан воды и проговорите над ним: «Прочь беды, прочь ненастья. Прочь нищета, прочь долги. Со мной успех, со мной удача, от проблем — спасение, от долгов — освобождение. Сказано — исполнится». После этого воду нужно выплеснуть за порог. Заговор следует читать на протяжении 5 дней.

2. Этот заговор от долгов читают утром до приема пищи. Налейте стакан святой воды. Подумайте об имеющихся долгах, а затем заговорите воду: «Вода святая, вода живая, помоги прокормиться да от долгов освободиться». Тремя глотками нужно выпить всю воду. Повторяйте эту процедуру каждое утро в течение 3-5 дней.

3. На белом листе черной ручкой напишите все долги: сколько и кому. Зажгите листок от свечи и, пока он горит, успейте произнести: «Избавь от долгов, кредитов, проблем. Защити, вразуми, не дай сгинуть, отчаяться. Не подпускай нищету, не подпускай долги. Дай сил, успеха и богатства». Пепел выбросите в окно.

Выбрав ритуал, помните, что особенно сильным будет эффект, если подкрепить его заговором: их сила объединится. Получится мощный энергетический поток, который справится с любыми долговыми обязательствами и финансовыми проблемами. Успейте распрощаться с долгами до Нового года.

Источник: dailyhoro.ru