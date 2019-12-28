Женский гороскоп на январь 2020 года

Первый месяц 2020 года приготовил для представительниц разных Знаков Зодиака много интересного. Это будет переходный момент: 2019 год уже позади, пора подвести итоги и сменить стратегию. Как добиться своего — узнаем у звезд.

Начинается новый год под управлением Белой Крысы, а она не терпит лентяев, интриганов и манипуляторов. Январь — не самый удачный месяц для авантюристок, которые не беспокоятся о защищенном тыле. Поэтому прежде чем принимать решения, постарайтесь удостовериться, что вы действуете, как стратег. Пусть ваши ходы будут просчитаны, а идеи взвешены. В остальном первый месяц этого года предвещает много грандиозных событий, и все зависит от того, какого пути придерживается человек, и достаточно ли он укрыт от житейских бурь.

Женщина-Овен

Женщины-Овны в январе будут активны и предприимчивы, причем вопреки внешним обстоятельствам и чужому мнению. Повлиять на их решения не сможет никто, особенно те, кому по каким-то причинам кажется, что они в силах влиять на представительниц этого Знака. Звезды уверены: в сознании Овнов уже закрепилась определенная долгосрочная стратегия ведения дел, и они начнут ее реализовывать, даже если кто-то из ближнего окружения будет вставлять палки в колеса. Остерегаться стоит лишь неожиданных звонков и скоропалительных выводов.

Женщина-Телец

Представительницы Знака Телец с первых чисел января пойдут путем, ведущим к успеху и счастью. Ситуация на небе указывает на упорное достижение практических целей, связанных с имуществом, социальным положением, а также с благополучием родственников. Ожидается и старт задач, которые «буксовали» в прошлом году. Правда, повышенная целеустремленность и удачливость в делах не избавляют от неожиданных провалов там, где все шло стабильно. Возможны острые конфликты с людьми, которых женщины-Тельцы считали близкими друзьями.

Женщина-Близнецы

В январе подопечных стихии Воздуха ждет решение бытовых проблем, активное общение с родственниками и помощь людей, которые помогут осуществить определенные цели. Правда, работа отойдет на второй план, в связи с чем могут возникнуть непредвиденные сложности и материальные трудности. Эксперты сайта dailyhoro.ru не советуют манкировать служебными обязанностями — время для этого не самое подходящее. Руководство, даже лояльное, не будет снисходительно относиться к Близнецам в этом месяце, поэтому не стоит доводить ситуацию до крайности: выровнять положение будет очень трудно.

Женщина-Рак

Январские звезды предупреждают: женщины-Раки столкнутся в этом месяце с недопониманием со стороны близких людей. Окружающие негативно воспримут желание реализовать некоторые идеи и могут даже предпринять попытки помешать достижению целей. Неприятие со стороны близких спровоцирует бытовые проблемы, натянутые отношения и, как следствие, эмоциональное выгорание. Астрологи советуют сместить фокус в сторону карьеры — тут ожидаются успехи, которые откроют новые возможности.

Женщина-Лев

Львицам в январе улыбается удача сразу в нескольких сферах — в личной и профессиональной. В первой ожидается решение затянутых проблем, избавление от груза прошлого, новый глоток свободы, во второй — успешная реализация давних планов. Если в начале месяца не получится достичь значительных перемен в этих сферах, астрологи советуют поставить дела на паузу и сосредоточиться на составлении новых планов. Правда, в большинстве случаев удача будет на стороне Львов. Однако при этом астрологи не исключают конфликты с друзьями и разочарования в любви.

Женщина-Дева

Девы в начале 2020 года будут целиком и полностью заняты решением житейских проблем, выстраиванием взаимоотношений с членами семьи, благоустройством дома, адаптацией под приятные, но немного волнующие перемены. Астрологи советуют обратить внимание на знаки судьбы: в январе они подскажут прибыльное дело, которое не обязательно окажется денежным сразу. В деловой жизни возможны трудности из-за чужой невнимательности и халатности. Впрочем, к этому стоит отнестись с пониманием: звезды наградят Дев энергией, которой с головой хватит для урегулирования проблем и напутствия коллег.

Женщина-Весы

Женщинам-Весам звезды пророчат столкновение с резким неприятием родственников, с непонятными запретами, с конфликтами по поводу того, что Весы считают сугубо своим делом. Вероятны и денежные потери из-за неправильной расстановки приоритетов и неграмотного распоряжения ресурсами. Гармония внутри и гигиена сознания — лучшие помощники в этом месяце. По словам астрологов, пришло время действовать в своих интересах. Однако стоит корректно сообщить окружающим о своем решении, без скандалов и упреков. Любой межличностный негатив может дорого обойтись в энергетическом плане.

Женщина-Скорпион

Новый год может начаться у женщин-Скорпионов с довольно интересного предложения. Самое главное — не пропустить этот момент и не решить, что стабильность важнее, а с благодарностью принять шанс круто развернуть свою жизнь. И тогда весь 2020 год Скорпионы будут удачливыми в сердечных делах и успешными на рабочем поприще. Внимание и необходимое участие потребуют жилищно-бытовые вопросы и светские мероприятия. Бросив дела на середине и поддавшись течению, Скорпионы, скорее всего, упустят возможности и окажутся в проигрыше.

Женщина-Стрелец

Представительницы созвездия Стрельца в январе получат возможность начать долгосрочный и очень прибыльный проект. Возможно, к его реализации подтолкнет нехватка денег или желание заработать на что-то очень дорогостоящее — на квартиру, автомобиль, загородный дом. Правда, наивно надеяться, что получится действовать автономно и по своему усмотрению: за каждый шаг придется перед кем-то отчитываться, а решения принимать, руководствуясь чужим мнением. В январе многие женщины-Стрельцы будут вынуждены считаться с окружающими, особенно если те имеют полное право диктовать условия.

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Женщина-Козерог

Астрологи советуют Козерогам уделить больше внимания реализации своих амбиций и планов, чем карьере. По гороскопу, ожидаются встречи с интересными людьми, озарения и перемены, которые заставят измениться как внутри, так и снаружи. Впрочем, если работа сейчас важнее, никто не запрещает сделать упор на служебные дела. К тому же во второй декаде месяца создадутся благоприятные условия для начала дела, которое многое даст в будущем, если Козероги сумеют подстроиться под реалии, удовлетворить требования и сработаться с разными людьми.

Женщина-Водолей

В январе звезды помогут женщинам-Водолеям обеими руками схватиться за интересные возможности, предполагающие смену жизненного курса. Не исключено, что перемены запустят цепочку счастливых случайностей, которые в результате кардинально поменяют привычную жизнь. В суете дней астрологи советуют обратить внимание и на дела, отложенные в долгий ящик. В этом месяце Водолеям обязательно стоит закончить начатое, выполнить данные обещания, реализовать загаданные желания. Начало нового года лучше встретить, демонстрируя Вселенной самостоятельность и решительность. Тогда все начинания обернутся успехом, оставив после себя чувство глубокого удовлетворения.

Женщина-Рыбы

В новом году Рыбы сделают многое для своего личного, делового и повседневного благополучия. По гороскопу, для них настает крайне удачное время, когда получится улучшить свое самочувствие, получить необходимые эмоции и пообщаться с важными людьми. Представительниц этого Знака ждут и подарки судьбы, причем как материального, так и духовного плана, а то, что долго не осуществлялось, в январе сбудется. Правда, в сфере денег все обстоит не так удачно. Возможны убытки, неприятные и неудобные нововведения, навязанные обязанности.

В январе откроются новые дороги, поэтому многим представительницам зодиакального круга предстоит столкнуться с необходимостью выбрать дальнейший путь. Возможны колебания в любовной и профессиональной сфере, а также перспективные, но связанные с неудобствами многозначительные перемены. Приготовьтесь взвешивать «за» и «против», а также анализировать происходящее и прислушиваться к голосу интуиции. Только так получится принять верное решение и занять выгодное положение на весь 2020 год.

Источник: dailyhoro.ru