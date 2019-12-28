Эксперт оценил заявление о запуске «Северного потока — 2» до конца 2020 года

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал заявление министра энергетики России Александра Новака о запуске газопровода «Северный поток — 2» до конца 2020 года. Об этом сообщает RT.

Оленченко отметил, что помимо подтверждения технологического потенциала России есть еще и коммерческий интерес в том, чтобы сохранить за собой рынок и «лишний раз показать» Европе, что российская сторона является надежным торговым и политическим партнером.

Эксперт заявил, что, несмотря на трудности, которые генерируются России извне, она выполняет свои обязательства. Оленченко выразил надежду на то, что европейцы усилят свое содействие в строительстве газопровода.

Он также считает, что для России в этих проектах заложены возможности на адекватное реагирование на будущий спрос Европы на газ, как на энергоносители и сырье.

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