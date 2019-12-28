«Газпром» выплатил Украине $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража

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Илья Питалев/РИА «Новости»

«Газпром» заплатил «Нафтогазу Украины» $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя «Газпрома».

Источник заявил, что российская сторона осуществила выплату $2,9 млрд в срок, установленный межправительственным протоколом от 20 декабря.

Ранее стало известно, что 20 декабря в результате трехсторонней встречи представителей России, Украины и Еврокомиссии был подписан протокол, предусматривающий подписание транзитного договора на 5 лет, выплату «Газпромом» $2,9 млрд Украине и отказ сторон от взаимных претензий.

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