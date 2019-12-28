Вдову Лужкова объявили в розыск

Мировой суд Калмыкии объявил вдову экс-мэра Москвы Юрия Лужкова и президента компании Inteco Management Елену Батурину в федеральный розыск. Она не появилась на ряде заседаний по делу о клевете, пишет ТАСС.

Елена Батурина в Forbes.

Скриншот с forbes.ru

Об этом сообщил адвокат вдовы Дмитрий Савочкин. Постановление о розыске должно быть подано в МВД, но еще может быть обжаловано.

Елене Батуриной предъявлено обвинение в клевете по 128 статье уголовного кодекса. Дело возбуждено по заявлению Эренцена Манжеева, финансового управляющего в деле о банкротстве брата Елены Батуриной Виктора, который ранее занимал должность первого вице-президента «Интеко».

Дело о клевете может рассматриваться без обвиняемого, но суд Калмыкии усмотрел в неявке Батуриной пренебрежение. Адвокат Савочкин выразил надежду, что вдова Лужкова еще может добровольно появиться на заседании.

В чем суть претензий Виктора Батурина

Поводом для заявления стал судебный процесс, который идет между Еленой и Виктором Батуриными в Австрии, сообщает РБК.

Батурин оспаривает утверждение сестры о том, что он подделал приложение к заключенному между ними договору в 2007 году, где регулируются взаимные претензии. У двух сторон конфликта оказались разные версии приложения.

В ходе судебной тяжбы Батурина заявила, что против финансового управляющего Манжеева в России заведено уголовное дело, связанное с получением доступа к ее средствам с помощью поддельных документов.

Манжеев говорит, что эти сведения не соответствуют действительности. Это и стало поводом для его заявления о клевете, рассказал адвокат Батуриной.

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