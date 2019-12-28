28 декабря Анастасия Заворотнюк сегодня, новости, состояние здоровья 28.12.2019

Родные Анастасии Заворотнюк, которая переживает сейчас непростое время, негодуют из-за обсуждения в прессе состояния любимой актрисы россиян. Семья звезды сериала «Моя прекрасная няня» не желает раскрывать встревоженным поклонникам подробности о ее состоянии, однако любые сообщения в прессе пытаются пресечь на корню.Так, близким Заворотнюк не понравилось, что журналисты обратили внимание на одно из архивных фото, где актриса, улыбаясь, игриво извивается у шеста рядом с Дедом Морозом. «Невозможно подобрать другие слова для подобного. Хочется продезинфицировать помещение. Жаль, что моральное уродство не лечится», – так в инстаграм-аккаунте в поддержку Заворотнюк прокомментировали статью. Жесткое высказывание цитируют «Дни.ру».Журналисты недоумевают: неужели не легче дать переживающим за здоровье Анастасии Заворотнюк поклонникам хоть немного правдивой информации, нежели хранить молчание, которое порождает нездоровые слухи.

Директор больной Анастасии Заворотнюк Марина Потапова заявила, что не собирается биться с очередной волной слухов о смерти артистки. По ее словам, все эти слухи не соответствует действительности.»Мы не мешаем писать [слухи], пусть пишут», — сказала директор актрисы.Потапова констатировала, что с многочисленными пересудами «невозможно справиться». Однако она все же прокомментировала новость о том, что муж Заворотнюк Петр Чернышев удалил все снимки жены из соцсети. По ее словам, фигурист вообще не создавал страниц в Instagram.»Главное, что Анастасия жива и все слухи притянуты за уши», — пояснила директор Заворотнюк.Ранее родственники прокомментировали сообщение о смерти актрисы, которое якобы сделал врач больницы, в которой она находится. «Это все за гранью этики, здравого смысла и человечности», — заявили близкие актрисы, и пообещали выяснить, кто из персонала клиники распускает такие слухи.