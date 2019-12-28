28 декабря 2019 года отмечается Трифонов день

Память святого Трифона Печенгского отмечается православными людьми сегодня, 28 декабря 2019 года. Он проживал в 16 веке на Кольском полуострове.

Трифон также носил имя Митрофан, он родился в семье священника в Новогородской земле. Как говорит придание, однажды Митрофан услышал голос, который говорил ему идти на север.

Далее святой пошел на Кольский полуостров и там же и поселился на реке Печенга. Митрофан начал проповедовать Евангелие. Через некоторое время Трифон построил храм Благовещания, а потом еще основал и монастырь во имя Святой Троицы.

В этой обители Митрофан принял постриг и был рукоположен в иеромонахи. Алее он стал игуменом монастыря. Преподобного Трифона на Руси почитают как покровителя моряков. В случае опасности именно ему надо молиться.

В этот день, Трифона поминают все те, кто связан с морем. По возможности эти люди идут в церковь и ставят свечку святому Трифону. Люди замечали то, что день начинает прибывать, а солнце на землю посылает своих детей – лучи. Такие лучи могли прогнать нечистую силу, только вот они были еще слабыми и ми надо было оказать помощь. Для этого люди должны были рано встать утром и вынести на двор горячие угли и высыпать в снег. Именно так можно было уйти от злых духов.