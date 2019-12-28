Семенович и «Белый орел» выступили в Луганске в честь Дня спасателя

ЛУГАНСК, 27 дек — РИА Новости. Российские группы «Белый орел» и «Дюна», а также певица Анна Семенович в пятницу выступили в Луганске на концерте в честь Дня спасателя, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства культуры, спорта и молодежи самопровозглашенной Луганской народной республики.

В ЛНР 27 декабря указом главы республики установлен День спасателя, праздник и отмечается ежегодно.

«Известные российские группы «Белый орел» и «Дюна», а также певица Анна Семенович сегодня, 27 декабря, дали в Луганском Дворце культуры имени Ленина праздничный концерт, посвященный Дню спасателя», — сообщили в пресс-службе министерства.

По данным пресс-службы, мероприятие посетили сотрудники МЧС ЛНР и члены их семей. Концерт начался с выступления группы «Белый орел». «Спасибо за теплый прием, за хорошее настроение, за ваши улыбки! С праздником вас, всего самого лучшего, стабильности, благосостояния, мирного неба над головой!» – заявил со сцены солист группы Денис Косякин.

Семенович исполнила известные песни из репертуара группы «Блестящие», экс-солисткой которой является, а также хиты сольной карьеры. «Мы, женщины, любим, когда нас спасают. Главное, чтобы с нами ничего не происходило, и чтобы наши дорогие спасатели были всегда здоровы и счастливы» – сказала певица, завершая выступление.

Группа «Дюна» также исполнила ряд своих популярных композиций. «Мы второй раз в гостях на Луганщине, и все мои друзья и родственники – все на вашей стороне, мы всегда вас поддерживаем и за вас переживаем. Спасибо, что пригласили к себе! Вы такие светлые, такие классные, такие «забойные» – сказал солист группы Виктор Рыбин, обращаясь к зрителям.