После денег от «Газпрома» руководство «Нафтогаза» получит многомиллионные премии

Как ранее сообщала «Русская Весна», сегодня, 27 декабря, «Газпром» перечислил «Нафтогазу» 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража.
Эта новость особенно хорошая для главы правления «Нафтогаза» Андрея Коболева и коммерческого директора НАК Юрия Витренко.
Как известно, за победу в Стокгольме уже была выплачена премия в размере 20,7 млн долларов с учетом налогов.
Из них Коболев получил 7,9 миллионов долларов, а Витренко — 6 миллионов долларов. Эти деньги топ-менеджеры сразу отправили в США и Лихтенштейн родственникам.
Как сообщали еще в прошлом году украинские СМИ, оставшуюся часть премии — около 25,6 миллионов долларов — выплатят «исключительно при условии успешного взыскания с „Газпрома” остатка выигрыша», что сегодня и произошло.