У Луцьку оголосили план «Сирена»: усі виїзди з міста перекрила поліція

У Луцьку поліцейські оголосили план «Сирена» через розбійний напад на приватну установу на проспекті Волі.

Очевидці повідомляють, що на усіх виїздах з Луцька стоять поліцейські та перевіряють автомобілі і людей.

За попередньою інформацією, розбійний напад невідомий чоловік вчинив на ПАТ «ЄВРОПОШТА», що на проспекті Волі, 66. Фірма є приватним оператором поштового зв’язку, що спеціалізується на фінансових послугах, поштових переказах, видачі позик та споживчих кредитів населенню, а також грошових переказах, кур’єрських та інших послугах. З неофіційних джерел відомо, що постраждала працівниця установи, яка намагалася чинити опір.

У секторі комунікації поліції Волині підтвердили, що ввели план «Сирена» задля затримання злочинця. Утім, деталей наразі не повідомляють з об’єктивних причин.