Благовещенским кочегарам начали выдавать зарплату после кратковременной забастовки

Работникам трех котельных в Благовещенке, эксплуатируемых ООО «Алтайтеплосервис», наконец начали выдавать положенную заработную плату. Как сообщили ГТРК «Алтай» в райадминистрации, вечером 25 декабря свои деньги уже получили кочегары, после чего они начали поднимать температуру теплоносителя. Сотрудники предприятия уже пообещали, что снова прибегнут к забастовке в случае очередной задержки.

О том, что ситуация находится на контроле администрации, ИА «Банкфакс» сообщил глава района Андрей Гинц. «Заработная плата за октябрь кочегарам, вспомогательному персоналу ООО «Алтайтеплосервис» выплачена, имеется недельная задолженность по выплате заработной платы за ноябрь 2019 года в связи с отсутствием на предприятии руководящего состава, с невозможностью оформления необходимых документов для начисления и выплаты заработной платы», — объяснил он ситуацию. По словам главы, необходимый фонд для выплаты заработной платы имеется, и проблема только в отсутствии на предприятии руководства, которое могло бы подписать бумаги.

Как рассказал ГТРК «Алтай» замглавы администрации Благовещенского района Игорь Кириенко, выдача заработной платы началась после того, как местным властям удалось переговорить с основным учредителем «Алтайтеплосервиса» Константином Вальтером. «Ждали прибытия учредителя, он вот прибыл. Совещание целый день велось, нашли точки соприкосновения, выхода из ситуации. Все, пожалуй. Деньги привезли, платежные документы он подписывает, ведется выдача заработной платы», — прокомментировал чиновник. Первые зарплаты выдали еще вечером 25 декабря. После этого сотрудники предприятия отменили свою забастовку и подняли температуру теплоносителя. Рабочие отметили, что в случае, если им своевременно не заплатят за декабрь, они вновь готовы бастовать.

В то же время районная администрация направила в редакцию ИА «Банкфакс» сообщение, в котором уверяет, что понижения температуры теплоносителя в жилых домах и учреждениях в результате протеста кочегаров не было. В отсутствии жалоб, по данным районных чиновников, лично убедился замгубернатора Алтайского края Игорь Степаненко во время своего визита в Благовещенку 24 декабря. При этом в администрации отметили, что поставляют уголь на котельные своими силами в рамках соглашения с собственником еще с ноября текущего года, так как он не обеспечил нормативный запас топлива.

Напомним, что рабочие трех котельных в Благовещенке устроили забастовку из-за перманентно повторяющейся ситуации с задержкой заработных плат. Как уточнили в краевом Минстрое, сотрудникам котельных руководство задолжало около 400 тысяч рублей. Они уже жаловались в прокуратуру, но сроки, за которые надзорное ведомство пообещало разобраться (один месяц), их не устроили. Жалобу кочегары направили и руководству «Алтайтеплосервиса», однако рассмотреть ее оказалось некому: гендиректора предприятия давно никто не видел, мастеров и инженеров в компании сейчас также нет, и кочегары оказались предоставлены сами себе. Как оказалось, прежний руководитель предприятия просто покинул свой пост, а оперативно найти другого человека на эту должность почему-то не удалось.

Кочегары тогда заявили, что в знак протеста снизили температуру теплоносителя до 45°С на подаче вместо положенных 53°С. Эти показатели рабочие обещали удерживать до тех пор, пока им не выплатят зарплаты. Ситуацию сразу же взяли на контроль в краевом Минстрое, чтобы решить проблему до конца 2019 года.

Отметим, что основной учредитель «Алтайтеплосервиса» Константин Вальтер также является основным учредителем «ТПК-Ресурс» — компании-хозяйки ТЭЦ Ярового, ставшей предметом спора между властями и бизнесом. Возможно, у краевых властей в связи с очередной проблемой могут появиться к нему новые претензии.