Минниханов о продаже снюсов: «Должны сделать все, чтобы этому злу не было места»

Распространение бестабачных снюсов — это большая проблема, которая касается здоровья людей, особенно детей. Об этом заявил президент Татарстана Рустам Минниханов на совещании в кабмине РТ.

«Закон подписан, но механизм реализации достаточно сложный. Я попросил провести встречу с представителями всех служб, которые будут задействованы в этой работе. Также необходимо соответствующее медиасопровождение. Мы должны пройти весь путь, отработать судебную практику. Главное — уже есть случаи отравления. Поэтому мы должны сделать все необходимое, чтобы этому злу не было места. Это огромная проблема. Будем вместе работать», — цитирует пресс-служба казанского Кремля Минниханова.

Напомним, 24 декабря Госсовет РТ принял законопроект о запрете продажи несовершеннолетним бестабачной никотиносодержащей продукции и вейпов, он направлен на подписание Минниханову.

В понедельник Совет Федерации попросил правительство принять постановление о запрете продажи никотиносодержащих нетабачных изделий. Сенаторы призывают сделать это оперативно.

Напомним, в законе уже прописан запрет на продажу сосательного и жевательного табака, однако на рынке появляются новые продукты — например, популярные у подростков никотиновые конфеты без табака. Снюсы не подпадают под антитабачное законодательство, при этом содержание никотина в них в 10 раз выше, чем в табачных изделиях. Как правило, их продают в яркой привлекательной упаковке. Себестоимость одной упаковки составляет около 50 рублей, а с увеличением объемов продаж она снижается до 15. При средней розничной цене 300 рублей доход производителей составляет от 550% до 2000%. Таким образом, это выгодный и стремящийся к расширению бизнес. Число передозировок никотином после употребления снюсов растет, предупреждают медики.