Эксперт рассказал о зависимости Украины от африканского картофеля

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Vasily Fedosenko/Reuters

Эксперт рассказал о зависимости Украины от импорта аграрной и продовольственной продукции. Об этом рассказал глава Союза украинского селянства, бывший президент Ассоциации фермеров Украины Иван Томич на пресс-конференции в Киеве.

Он уточнил, что страна не может конкурировать со странами ближнего и дальнего зарубежья.

Кроме того, эксперт назвал «позором» зависимость Украины от импорта картофеля из африканских стран.

«Глубина импортозависимости катастрофически нарастает по многим продуктам, особенно трудоемким – овощи, животноводческая продукция», — подчеркнул Томич.

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