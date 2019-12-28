В МИД РФ прокомментировали требования США к «Северному потоку — 2»

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала требования Госдепа к подрядчикам «Северного потока — 2» по окончанию реализации проекта. Об этом она заявила в эфире «Россия 24».

Она отметила, что газовый проект не касается США, поскольку не затрагивает какие-либо территории США.

«Это вообще европейское дело. Это не касается никого, кроме стран, вовлеченных в этот проект географией и финансами», — сказала Захарова.

Ранее представители Госдепа США выразили требования к подрядчикам «Северного потока — 2» свернут газовый проект до 20 января 2020 года.

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