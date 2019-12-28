Больше Javelin: Украина и США подписали новый контракт

Украина заключила контракт с США на поставку второй партии переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin. Помимо этого, украинская армия заказала аналогичные ракетные комплексы собственного производства. В целом Киев подписал три контракта с западными партнерами – два договора с Белым домом по программе иностранных военных закупок, а еще один – с агентством НАТО по обеспечению и закупкам.

США поставят Украине вторую партию переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin – об этом рассказал замминистра обороны Украины Анатолий Петренко во время брифинга, посвященного государственному оборонному заказу и военным закупкам для нужд украинской армии.

Помимо этого, украинская армия заказала аналогичные ракетные комплексы собственного производства, а также станции артиллерийской разведки, около 100 бронированных автомобилей и несколько самолетов.

«Мы продолжаем двигаться в направлении обеспечения войск станциями радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки», — сказал военный.

В целом, по его словам, Киев подписал три контракта с западными партнерами – два договора с Белым домом по программе иностранных военных закупок, а еще один – с агентством НАТО по обеспечению и закупкам.

Javelin — американский переносной противотанковый ракетный комплекс, предназначен для поражения бронетехники и низколетящих малоскоростных целей (вертолетов, беспилотников, заходящих на посадку винтомоторных самолетов).

Оружие успешно применялось в ходе Иракской войны и ряде других вооруженных конфликтов. Стоимость одного комплекса, в комплекте с шестью ракетами, составляет от $600 тыс. — для США и союзников, и до $1,4 млн — на экспорт.

Тремя днями ранее стало известно о том, что Белый дом поручил приостановить оказание военной помощи Украине примерно через полтора часа после телефонного разговора президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Об этом сообщал американский телеканал CNN, ссылаясь на документы и электронные письма, которые обнародовала некоммерческая организация Center for Public Integrity.

Из обнародованных материалов стало известно, что американский лидер заинтересовался вопросом о выделении Киеву военной помощи еще 19 июня. Произошло это после того, как он прочел материал The Washington Examiner, в котором говорилось, что Пентагон намерен продолжить оказывать поддержку Украине.

По поручению Трампа представитель административно-бюджетного управления США Майкл Даффи направил запрос в военное ведомство, чтобы министерство предоставило более подробную информацию о финансировании, пишет Bloomberg.

В субботу, 21 декабря, The Washington Post (WP), ссылаясь на источники, сообщила, что представители администрации главы государства заставили демократов из палаты представителей убрать требование о немедленном выделении Украине военной помощи, которое содержалось в пакете законопроектов о финансировании работы правительства.

Демократы, по информации газеты, хотели включить в законопроект пункт, который обязывал власти страны выделить Украине в течение 45 дней после подписания бюджета $250 млн. Политики хотели таким образом помешать Белому дому заморозить средства. Однако впоследствии они отказались от такой формулировки.

На прошлой неделе члены палаты представителей и сената американского конгресса согласовали оборонный бюджет государства на 2020 год в размере $738 млрд. Соответствующий документ опубликован профильным комитетом палаты представителей.

Среди прочего предлагается на $734,4 млн увеличить расходы на так называемую Европейскую инициативу сдерживания — программу, призванную «противостоять агрессии со стороны России в регионе»

путем «восстановления передового американского военного присутствия» на европейском континенте и наращивания военного потенциала партнеров.

На военную помощь Украине, предусматривающую, в частности, поставки крылатых ракет для системы береговой обороны и противокорабельных ракет, предполагается выделить $300 млн, что на $50 млн больше, чем было заложено в бюджете на 2019 год.

В течение последних пяти лет США выделили Украине более $1,3 млрд на развитие армии, рассказывал пресс-секретарь Пентагона Эрик Пахон.

По его словам, эти средства выделялись на укрепление обороноспособности украинских войск и улучшение взаимодействия с НАТО. Вашингтон поддерживает Киев в стремлении вступить в альянс, но для этого необходимо урегулировать территориальные разногласия в Крыму.

В прошлом месяце глава Госдепартамента США Майк Помпео ппрямым текстом заявил, что Вашингтон организовал поставки оружия Киеву для того, чтобы Украина успешно воевала против России. По его словам, инициатива военного снабжения Украины принадлежала лично главе Белого дома.

Первую партию Javelin американские власти передали Киеву в марте 2018 года. В нее вошли 37 пусковых установок и более 200 ракет к ним. Основная программа военной помощи Пентагона Киеву называется «Инициатива по содействию безопасности на Украине» и оценивается в $250 млн.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова обратила внимание на то, что Украине необходимо для начала преодолеть внутренний кризис в стране. Причем сделать это стоит с наименьшими потерями как для экономики страны, так и в численном составе населения. В этой связи дипломат указала, что приобретение американского оружия вряд ли поможет Киеву в решении данных проблем.

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