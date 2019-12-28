Бетельгейзе внезапно потускнела: она готовится стать сверхновой?

В последнее время ученые проводили исследование, которое показало, что звезда стала тусклее примерно на одну звездную величину. Конечно, такой показатель является нормальным для переменной звезды, но все же столь большое и резкое падение провоцирует специалистов задуматься.

Огромная красная звезда, масса которой в 12 раз больше массы Солнца, находится от Земли на расстоянии 700 световых лет. Изменчивость Бетельгейзе впервые была замечена еще в 1836 году. За ней начали все время присматривать и пытаться изучить, ведь это самый главный кандидат на сверхновую в нашей огромной галактике.

Стоит отметить, что Бетельгейзе с невероятной скоростью истощает свои запасы водорода, поэтому взорваться сверхновой она может в любой момент.

Бетельгейзе проще всего увидеть в декабре, ведь именно в это время года она поднимается на востоке. Ученые говорят о том, что зимнее время считается самым лучшим для взрыва сверхновой.