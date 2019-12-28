Андрей Малахов указал на женские туфли: «Знакомьтесь, моя соведущая на «Новогоднем Голубом Огоньке»

Share Tweet Share Share Email Comments

Андрей Малахов в соцсети Instagram показал фотографию, на которой он стоит рядом с женскими туфлями. В комментарии знаменитость в шуточной форме познакомил подписчиков со своей соведущей на «Новогоднем Голубом Огоньке».

Подписчики оценили чувство юмора знаменитости. Также некоторые попытались угадать, кто же стал соведущей Андрея Малахова на шоу «Голубой Огонек». Одни предположили, что это Алла Пугачева, а другие решили, ею может стать певица Валерия или Полина Гагарина. Шуточный пост ведущего «Привет Андрей» уже набрал почти 15 000 лайков.